США за месяц в пять раз увеличили число патрульных полетов вблизи границ России

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. США и их союзники с апреля по май в пять раз чаще стали проводить воздушное патрулирование вблизи государственных границ России. Об этом заявил в понедельник начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"В настоящее время резко возросла активность военно-воздушных и военно-морских сил США и их союзников вблизи российских границ. Так, в апреле текущего года осуществлен один полет самолетов стратегической бомбардировочной авиации B-1B вдоль полуострова Камчатка, а в мае зафиксировано уже пять подобных полетов", - сказал он.

Рудской также отметил, что впервые бомбардировщики B-1B появились над Украиной.

Учения "Защитник Европы - 2020"

Страны Североатлантического альянса в ходе учений "Защитник Европы - 2020" на полигонах вблизи российских границ отрабатывали поражение целей на территории России.

"В ходе данных мероприятий десантные операции в Прибалтике и на Кавказе планировалось провести накануне 9 мая. Этого не произошло только из-за карантинных мер. Практически все учебно-боевые задачи отрабатывались на полигонах, расположенных в непосредственной близости от наших границ. В качестве вероятных целей для поражения рассматриваются объекты, размещенные на территории Российской Федерации", - уточнил Рудской.

США разрушают европейскую безопасность

США и их союзники разрушают сложившуюся в Европе систему безопасности, прикрываясь при этом якобы существующей российской агрессией.

"Подобными действиями Соединенные Штаты и их союзники, прикрываясь надуманной угрозой "о российской агрессии", продолжают разрушать сложившуюся систему безопасности в Европе", - заявил Рудской.

По словам генерал-полковника, значительное повышение военной активности НАТО у границ РФ наблюдалось на фоне возможного выхода Соединенных Штатов из Договора по открытому небу и ранее сделанных Вашингтоном шагов по разрушению Договора о РСМД.

Совместные правила сближения самолетов и кораблей

Россия готова зафиксировать с НАТО совместные правила о минимальных расстояниях сближения самолетов и кораблей для избежания инцидентов на море и в воздухе.

"В качестве конкретизации шагов по устранению чувствительных инцидентов при действиях воздушных судов и морских средств готовы зафиксировать совместные правила, определяющие минимальные расстояния сближения самолетов и кораблей, а также порядок взаимодействия экипажей", - сказал Рудской.

Страны НАТО активизировали свою деятельность в Арктике.

Генштаб ВС РФ расценивает как провокационные учения НАТО в акватории Баренцева моря, проведенные в начале мая.