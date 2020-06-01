Генштаб ВС РФ счел провокационными учения НАТО в Баренцевом море в канун Дня Победы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Генштаб ВС РФ оценивает как провокационные военные учения стран НАТО в Баренцевом море, в ходе которых отрабатывались в том числе поражение российских объектов и перехват баллистических ракет. Об этом заявил в понедельник на брифинге начальник его Главного оперативного управления генерал-полковник Сергей Рудской.

"Активизируется деятельность НАТО в Арктике. Впервые с момента окончания холодной войны накануне празднования 75-летия Победы над фашисткой Германией в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей объединенных военно-морских сил НАТО. В ходе учений отрабатывались задачи поражения объектов на территории Российской Федерации и перехвата российских баллистических ракет. Подобные действия нами расцениваются как провокационные, несмотря на то, что американская сторона в минимальные сроки уведомила о заходах данных кораблей в Баренцево море", - сказал Рудской.

По его словам, в отряд боевых кораблей НАТО входили три американских эсминца УРО, являющихся основой морского компонента европейского сегмента глобальной американской системы ПРО. Кроме того, в учениях были задействованы атомная подводная лодка и универсальный транспорт снабжения ВМС США, а также фрегат УРО ВМС Великобритании.

Генерал отметил, что активными действиями Северного флота РФ развертывание кораблей НАТО было своевременно обнаружено, организовано их непосредственное сопровождение. "Это позволило не допустить инцидентов и продемонстрировало нашу решимость к защите своих интересов в Арктике", - добавил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.

4 мая Шестой флот ВМС США заявил, что 1 мая уведомил Министерство обороны России о заходе американских и британского кораблей в Баренцево море, "во избежание неверного понимания, для снижения рисков и предотвращения непреднамеренной эскалации". В Шестом флоте отметили, что привержены "региональной безопасности и стабильности" при укреплении арктической готовности.

В Национальном центре управления обороной РФ 4 мая сообщили, что силы Северного флота взяли на сопровождение зашедшие в Баренцево море корабли.