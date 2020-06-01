Слуцкий назвал фантомными болями слова экс-помощника Обамы о роли России в протестах в США

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал фантомными болями и попыткой найти внешнего врага заявления бывшего помощника американского президента Барака Обамы (2009-2017 годах) по национальной безопасности Сьюзан Райс о якобы причастности России к массовым протестам в США.

"Обвинения в адрес России в организации акций протеста в США - фантомные боли экс-советника Обамы. В Вашингтоне снова пытаются использовать фактор внешнего врага для переключения внимания населения от собственных проблем. И снова это происходит с помощью механизма фейкмейкерства", - сказал Слуцкий журналистам в понедельник.

По его словам, "искать организаторов американских протестов в России все равно что обвинять в пандемии [коронавируса] Китай", это "политизация на смертях и крови".

Со своей стороны член комитета Сергей Железняк заметил, что "обнаружение русского следа в чисто американской проблеме расизма - вполне ожидаемое заявление" со стороны Райс, известной своей антироссийской риторикой. "Именно вседозволенность полицейских и фактическое покрывательство властей вывели на улицу возмущенных американцев, которые требуют равноправия, свободы и защиты прав человека. Усмотреть во внутренней проблеме, которая, пожалуй, не изжила себя со времен гражданкой войны Севера и Юга, русскую методичку - не просто ложь и абсурд, но и очередная антироссийская провокация", - считает он.

В воскресенье экс-помощник Обамы по национальной безопасности Райс заявила в эфире телекомпании CNN, что есть мирные протестующие, внимание которых сфокусировано на неравенстве, с которым необходимо разобраться, а есть экстремисты, которые пришли, чтобы попытаться отобрать эти протесты и превратить их в нечто совсем иное. Ссылаясь на свой опыт, она заявила, что "это также прямо из российской методички". По ее словам, цель России - не просто опозорить Соединенные Штаты, а стравить американцев друг с другом.