Поклонская попросила ООН помочь решить проблему водной блокады Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором просит организовать дипломатические переговоры по возобновлению поставок воды с Украины в Крым. Она сообщила об этом в понедельник в своем Telegram-канале.

"Государство - член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу жизни и здоровью людей, а также экологии части юго-восточной Европы. Напомню, что стоки реки Днепра имеют международный характер и берут свое начало с территории России, где формируется основной объем воды Днепровского бассейна, поступающей на Украину. Готова к проведению дипломатических переговоров по данной теме и надеюсь на конструктивный диалог. Одновременно сообщаю, что соответствующее письмо находится у Верховного комиссара по правам человека ООН госпожи Бачелет", - написала Поклонская.

В публикации парламентарий также обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Уважаемый Владимир Александрович, Вы не согласны с позицией и ответом крымчан на государственный переворот 2014 года. В цивилизованном мире за политический выбор миллионов людей никто не расстреливает их и не применяет репрессии, поскольку такие методы являются преступными", - отметила Поклонская.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

Крым испытывает проблемы с водоснабжением и орошением земель с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему до 90% потребностей полуострова.