Путин отверг идею проведения голосования по поправкам в конституцию в день парада Победы

НОВО-ОГАРЕВО, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает неправильным проводить голосование по поправкам в конституцию в один день с парадом Победы. Такое мнение он высказал на рабочем совещании.

"Были даже идеи провести голосование, я знаю, мне коллеги говорили об этом, прямо в день парада. Не надо ничего смешивать, это отдельная, крупная веха в жизни страны", - сказал президент.

Российский лидер подчеркнул, что "парад Победы - это святое дело". "Не будем его ни с чем смешивать, в том числе с голосованием по конституции и, мне кажется, экономить тоже на этом не надо, потому что один из побудительных мотивов проведения в День Победы (в день парада Победы 24 июня - прим. ТАСС) - это экономия средств, поскольку это тоже нерабочий день", - добавил он. Глава государства подчеркнул, что на этом экономить точно не будут.

Путин считает, что перед голосованием нужно выдержать период в 30 дней. "Нам нужно 30 дней с момента объявления [даты голосования] еще для некоторых вопросов, в данном случае как бы технического характера, и не только", - заявил глава государства.

Президент отметил, что в настоящий момент страна возвращается к нормальному ритму жизни, многие предприятия возобновляют свою работу. "Все это проходит под знаком требований соблюдения определенных правил, связанных с коронавирусной инфекцией, и нам нужно отработать эти механизмы, надо сделать так, чтобы в жизнь наших граждан естественным образом вошли эти требования, чтобы все к ним привыкли, чтобы было достаточно необходимых материалов, средств защиты, причем в самом широком смысле слова, чтобы мы просто выработали эти правила поведения и, используя эти правила, уже организовали бы Общероссийское голосование по поправкам в конституцию", - пояснил Путин.

Президент, говоря о 30-дневном периоде, заметил, что, по мнению многих юристов, он уже прошел и назначать еще такой срок уже нет необходимости. Однако, по его мнению, нужно дать возможность людям сосредоточиться именно на поправках в конституцию. "Это важный документ сам по себе, поэтому нужно, чтобы люди принимали это решение вне зависимости от каких-либо тяжелых ситуаций с этой коронавирусной инфекцией", - заключил он.