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Голосование по поправкам в конституцию
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ЦИК считает оптимальным голосование по конституции 1 июля при согласии Роспотребнадзора

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что при согласии Роспотребнадзора оптимальным вариантом было бы проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля.

"Если [глава Роспотребнадзора] Анна Юрьевна Попова вместе со специалистами дадут добро, исходя из тенденции на улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации, то, на мой взгляд, оптимальным днем для назначения общероссийского голосования было бы 1 июля", - заявила председатель Центризбиркома РФ в понедельник на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам организации голосования по внесению изменений в конституцию.

 

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПамфилова, Элла АлександровнаГолосование по поправкам в конституцию
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