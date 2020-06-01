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Голосование по поправкам в конституцию
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Песков: день голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля может стать нерабочим

Президент России Владимир Путин одобрил предложение о проведении общероссийского голосования 1 июля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. День голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля может быть объявлен нерабочим. Об этом заявил ТАСС в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да", - сказал он на вопрос о том, может ли 1 июля быть объявлено нерабочим днем в стране. 

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Ранее в понедельник президент России Владимир Путин одобрил предложение о проведении общероссийского голосования по поправкам в конституцию 1 июля.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. По словам главы государства, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация, и принимать решение о новой дате голосования на основании рекомендаций специалистов.

Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичГолосование по поправкам в конституцию
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