Жириновский назвал 1 июля оптимальной датой для голосования по поправкам к конституции

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что 1 июля - это оптимальная дата для проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.

"1 июля - это как раз начало месяца. Позже сложно, все-таки экзамены будут во всех школах", - сказал он в понедельник в беседе с ТАСС, уточнив, что большинство избирательных участков расположены именно в школах. При этом лидер ЛДПР назвал правильным решение не совмещать голосование с проведением парада в честь Победы, намеченного на 24 июня.

"Вот самая оптимальная цифра - 1 июля. Среда, будет выходной день, все пойдут и проголосуют. Будет возможность досрочно голосовать, то есть не только 1 июля, а целую неделю, поэтому здесь можно только положительно оценить", - продолжил политик. По его словам, после этого тема с внесением изменений в конституцию будет закрыта. "Потом у нас будет "Бессмертный полк", а в сентябре выборы и так далее, все войдет в нормальную колею", - резюмировал он.

Президент России Владимир Путин в понедельник на рабочем совещании одобрил 1 июля в качестве даты для проведения всероссийского голосования по поправкам к конституции. День голосования может быть объявлен нерабочим, заявил позднее ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.