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Голосование по поправкам в конституцию
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Матвиенко считает выверенным и продуманным предложение о голосовании по конституции 1 июля

Спикер Совета Федерации отметила, что в России сложились условия для проведения безопасного для людей общероссийского голосования

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает выверенным и продуманным предложение о проведении голосования по внесению изменений в Конституцию РФ 1 июля. Об этом она заявила в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

"Мне кажется, что предложенная дата 1 июля - выверенная, продуманная, согласованная, что важно, с санитарно-эпидемиологическим службами, с рабочей группой, ЦИК. На самом деле, мы видим, что, к счастью, острота коронавируса спадает, жизнь налаживается шаг за шагом. Сегодня создались условия для проведения общероссийского голосования, проведения безопасного для людей", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что предложенные меры сделают голосование безопасным, отметив, что меры безопасности еще будут детализироваться.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияГолосование по поправкам в конституцию
ЦИК считает оптимальным голосование по конституции 1 июля при согласии Роспотребнадзора
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