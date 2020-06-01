Постпред РФ в Женеве: Россия ждет от США пояснений относительно намерения выйти из ВОЗ

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Москва ожидает прояснения позиции Вашингтона относительно намерения по пересмотру членства во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом в понедельник сообщил в Twitter постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"Ждем пояснений, означает ли заявление Дональда Трампа о намерении выйти из ВОЗ в порядке, предусмотренном резолюцией Конгресса США от 14 июня 1948 года, т. е. в течение года после официального уведомления (которого не было) и погашения задолженности", - написал он.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в свою очередь выразил надежду, что организация продолжит "долгосрочное сотрудничество с США в области глобального здравоохранения".

29 мая Трамп заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США. Американский президент в очередной раз выступил с утверждением, что Китай в полной мере контролирует ВОЗ. По его версии, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением коронавируса.

18 мая Трамп опубликовал в своем Twitter письмо, которое он направил гендиректору ВОЗ. В документе отмечалось, что США готовы дать организации 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ, а также указывалось, что ВОЗ следует дистанцироваться от властей Китая. Вашингтон заявлял, что в противном случае прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство в организации.