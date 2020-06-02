Жители отдаленных районов Чукотки начнут голосовать по поправкам в конституцию с 10 июня

ТАСС, 2 июня. Жители труднодоступных районов Чукотки смогут досрочно проголосовать по поправкам в конституцию, по закону они могут сделать это в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня. Об этом во вторник ТАСС сообщил заместитель председателя Избирательной комиссии Чукотского автономного округа Арсений Паксюткин.

Накануне президент России Владимир Путин поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Глава государства подписал соответствующий указ о проведении голосования. ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты "для рассредоточения граждан во времени и минимизации их контактов".

"В досрочном голосовании смогут принять участие те избиратели, которые находятся на значительном удалении и с которыми затруднено транспортное сообщение. К ним на вертолетах, вездеходах и катерах отправятся члены избирательных комиссий. Они проведут сбор голосов и опечатают урны, которые вскроют в день обнародования результатов голосования. В этом случае досрочная процедура может быть проведена за 20 дней до официальной даты голосования, так что первые жители Чукотки смогут высказать свое мнение по поправкам в конституцию уже с 10 июня", - сказал Паксютин.

Он уточнил, что досрочно в автономии будут голосовать оленеводы, промышленники, военные, вахтовики, метеорологи и другие работники в отдаленной местности. Сотрудники избиркомов будут прибывать в труднодоступные районы в индивидуальных средствах защиты, их заранее протестируют на коронавирус. Как будет проходить голосование в обсерваторах пока не уточняется.