Количество голосующих по конституции на участках не превысит 8-12 человек в час

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Количество голосующих по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на участке не должно превышать 8-12 человек в час. Это следует из нового порядка проведения голосования, презентация которого проходит во вторник в ЦИК РФ.

"Количество голосующих в час не должно превышать 8-12 человек", - указывается в презентации. Как пояснила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, это направлено на обеспечение "принципа бесконтактности". Кроме того, по ее словам, будут полностью разведены потоки входящих на участок и покидающих его, кабинки для голосования будут для сохранения тайны волеизъявления размещены возле стен.

Памфилова уверена, что при проведении голосования будут выполнены все необходимые требования и осуществлены все обязательные мероприятия.

Выступая на заседании комиссии, где обсуждается новый порядок голосования по поправкам, она напомнила, что даже после переноса его даты ЦИК не прекращал работу, были приостановлены "только те действия, которые жестко связаны с датой голосования".

"С учетом того багажа, который мы наработали, с учетом того, что было сделано нами и нашими коллегами в регионах, с уверенностью можно сказать, что в день общероссийского голосования и в дни, предшествующие ему, все необходимые требования, мероприятия будут выполнены", - подчеркнула Памфилова.