Памфилова назвала "позавчерашним днем" голосование по почте

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о том, что голосование по почте является для российской избирательной системы "позавчерашним днем".

"Мы изучили внимательно опыт стран, где это [голосование по почте] очень широко практикуется, мы убедились, что в основном голосование по почте сопровождается скандалами различными, ставится под сомнение. Невозможно проверить, невозможно наблюдать, невозможно предотвратить те или иные фальсификации. Мы забраковали для себя и для проведения общероссийского голосования, то есть мы решили, что голосование по почте для нас - это не вчерашний, а позавчерашний день, определенный анахронизм", - сказала Памфилова во вторник в ходе заседания Центризбиркома.

Она отметила, что существующая в России технология "мобильный избиратель" обеспечивает все возможности, которые представляет голосование по почте.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.