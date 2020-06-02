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Песков: проблема превышения полномочий полицией в России не так остра, как в США

Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос, не склонны ли в Кремле на фоне беспорядков в США уделять особое внимание действиям полиции в ряде случаев

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает неуместным проведение параллелей между беспорядками в США и случаями превышения полномочий полицией в России. По его мнению, в РФ проблема не так остра.

"Превышение полномочий полицейскими - это тема, которая строго регулируется действующими законами и служебными инструкциями, но я не могу с вами согласиться, что эта тема особо остра нашей стране. Слава богу, нет", - сказал он, отвечая на вопрос, не склонны ли в Кремле на фоне беспорядков в США уделять особое внимание действиям полиции в ряде случаев. "Никаких параллелей мы здесь не видим", - подчеркнул Песков.

Комментируя ситуацию со смертью жителя Екатеринбурга, оказавшего сопротивление при задержании сотрудникам Росгвардии, Песков заметил, что в Кремле "не располагают деталями этого происшествия в Екатеринбурге". "Мы не знаем с вами, что там доподлинно произошло, и не зная, каким-то образом это обсуждать или комментировать было бы не верно", - сказал он.

При этом пресс-секретарь главы российского государства не согласился с мнением, что вопросы, которые сейчас находятся во главе угла в США, имеют отношение к нашей повестке дня. "У нас своя повестка дня и, слава богу, того, что происходит в Америке, у нас не происходит", - сказал он.

1 июня СМИ сообщили, что житель Екатеринбурга, похитивший несколько рулонов обоев, оказал сопротивление сотрудникам Росгвардии при задержании и был убит. По данным СМИ, мужчина был вооружен ножом и предметом, похожим на автомат, а до прибытия отряда Росгвардии распылил газовый баллончик в лицо сотруднику полиции.

В управление Росгвардии по Свердловской области направлен официальный запрос.

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