Песков: ситуация с COVID-19 не скажется на явке при голосовании по поправкам

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что ограничения, вызванные борьбой с коронавирусом, которые еще сохранятся к моменту голосования по поправкам в конституцию, никак не отразятся на уровне явки. Такое мнение представитель Кремля высказал журналистам во вторник.

"Мы не думаем, что остатки эпидемиологической ситуации будут сказываться на явке, а прогнозировать какие-либо проценты я бы не хотел", - сказал он, отвечая на вопрос, какая цифра отразила бы волю людей.

Представитель Кремля отметил, что дата была предложена членами рабочей группы и была назначена президентом Владимиром Путиным только в понедельник, 1 июня.

"Мы констатируем, как уже мы говорили, что ситуация эпидемиологическая постепенно улучшается. Вы видите на улице по всей стране появляется все больше людей и с большой долей уверенности можно предположить, что через несколько недель <…> ситуация существенно улучшится", - отметил Песков. Он также напомнил, что глава Роспотребнадзора Анна Попова высказала мнение, что до голосования пройдет еще два карантинных периода по две недели, и это также окажет свое положительное влияние.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Впоследствии президент подписал соответствующий указ о проведении голосования. ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты "для рассредоточения граждан во времени и минимизации их контактов".