Российские дипломаты выяснят подробности про саммит G7

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Россия намерена получить больше информации о предстоящем саммите G7 по дипломатическим каналам, поскольку пока остается много неясностей.

"Существует понимание, что все модальности этой инициативы [президента США Дональда Трампа об участии РФ в саммите G7], все нюансы, связанные с проведением подобных форматов, конечно, должны обсуждаться по дипломатическим каналам, и наши дипломаты будут дальше общаться с тем, чтобы от американских партнеров получить дополнительную информацию", - сказал во вторник журналистам пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, пока "много неясностей" с предстоящей встречей.

Представитель Кремля отметил, что Москва "никак не реагирует" на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о том, что Россию не следует приглашать на саммит G7.

"Это формат, в котором Россия не принимает участия, поэтому мы с самого начала сказали, что здесь вопросов пока на этой стадии больше, чем ответов", - пояснил Песков. "Если приглашать Россию, то как быть с точкой зрения других участников? Если приглашать Россию, то в качестве кого? Это формат, где мы не участвуем", - привел примеры возникающих вопросов пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, "пока очень много неясностей в этой инициативе [о приглашении РФ на саммит]". "Мы надеемся, что дипломаты их прояснят", - заметил Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что РФ может быть приглашена на саммит G7. Во время телефонного разговора 1 июня Трамп проинформировал об этой идее президента РФ Владимира Путина. Сам саммит американский лидер перенес с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него также Южную Корею, Австралию и Индию.