Мишустин назначил Игоря Каграманяна первым заместителем министра здравоохранения РФ

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении сенатора Игоря Каграманяна на должность первого заместителя министра здравоохранения России. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Каграманяна Игоря Николаевича первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации", - говорится в тексте документа.

В 2012 году Каграманян уже занимал должность заместителя министра здравоохранения, с 2014 был первым замглавы Минздрава. С сентября 2017 года Каграманян занимал должность первого председателя комитета Совфеда по социальной политике.