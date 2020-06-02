В МИД заявили, что у РФ нет информации о новом разговоре глав МИД "нормандской четверки"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Москва пока не получала информации о запланированном на ближайшее время разговоре министров иностранных дел стран "нормандской четверки", о котором ранее заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом во вторник сообщили корр. ТАСС в российском дипведомстве.

"Такой информации (о новом разговоре глав МИД страны "нормандской четверки" - прим. ТАСС) нет", - уточнили в МИД.

Ранее во вторник Кулеба на совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Хайко Маасом заявил, что в обозримой перспективе состоится разговор в "нормандском формате" на уровне глав МИД. По его словам, планируется обсуждение решений, которые "могут принести мир в Донбасс".

Предыдущий разговор глав МИД "нормандской четверки" состоялся 30 апреля.