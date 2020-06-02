ОП: меры ЦИК в ходе голосования по конституции обеспечат полную защиту наблюдателей

"Мы хотим поблагодарить [главу ЦИК Эллу Александровну Памфилову], прежде всего за то, что будет на максимальном уровне обеспечена защита здоровья как самих голосующих, так и наших наблюдателей. Все наши наблюдатели получат необходимые средства индивидуальной защиты", - сказал Григорьев журналистам во вторник.

По его словам, самыми важными принципами является "максимальная защита здоровья и максимальное присутствие общественных наблюдателей на всех процедурах голосования". "Что касается мер по защите здоровья, мы сейчас можем констатировать, что они уже сейчас намного лучше, чем те, которые применялись и даже будут применяться в зарубежных странах на голосовании", - отметил член ОП.

Он добавил, что "наблюдателей на голосовании будет сотни тысяч". "Мы сами себе ставим задачу обеспечить пять-шесть наблюдателей на участках, чтобы во все время голосования было достаточное количество людей. На каких-то участках, может быть, столько не нужно. Может быть, не такая интенсивность будет как в финальный день голосования, но в среднем такое количество будет обеспечено", - подчеркнул Григорьев. "Мы принимаем всех желающих и сейчас ждем от политических партий достаточное количество, мы их принимаем по индивидуальным направлениям. Мы будем принимать эти заявки максимально долго, практически до последнего момента", - добавил член ОП.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.