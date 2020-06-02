Паспорта избирателей при голосовании по конституции будут проверять бесконтактно

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Члены избирательных комиссий будут проверять паспорта избирателей при голосовании по поправкам в конституцию РФ на расстоянии и не касаясь их руками. Об этом заявила во вторник на заседании ЦИК глава комиссии Элла Памфилова.

"Мы разводим потоки [входящих и выходящих избирателей]. У нас человек заходит [на избирательный участок], он подходит [к членам избиркома], ему не надо отдавать паспорт члену участковой избирательной комиссии - он показывает его на расстоянии в открытом виде, чтобы все данные было видно", - сказала Памфилова.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. По словам главы государства, необходимо было оценить, как будет развиваться ситуация, и принимать решение о новой дате голосования на основании рекомендаций специалистов. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

1 июня Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.