Комиссия проверила документы трех кандидатов, претендующих на пост мэра Черкесска

ЧЕРКЕССК, 2 июня. /ТАСС/. Комиссия провела проверку документов трех кандидатов, принимающих участие в конкурсе на пост мэра Черкесска, сообщил ТАСС во вторник зампредседателя думы муниципального образования города Черкесска Иналь Гашоков.

С 12 по 25 мая в комиссию поступили заявления от пяти претендентов. За полчаса до окончания срока один из претендентов, Назир Сурхаев, отказался от участия в конкурсе. Комиссия проверила документы на комплектность у оставшихся четверых претендентов 26 мая, в ходе проверки из-за нарушения комплектности документов выбыл еще один участник, Марат Беков.

"На 27 мая у нас осталось три претендента, именно их документы мы сегодня с 10:00 рассматривали. За исключением мелких нарушений у одного из них, которые мы посчитали несерьезными, мы приняли решение, что по объективным факторам представленные на комиссию документы у оставшихся трех претендентов соответствуют требованиям конкурсного положения", - рассказал Гашоков.

В список вошли экс-депутат парламента республики Ахмат Эбзеев, и. о. мэра Черкесска Алексей Баскаев и начальник мобилизационного отдела мэрии Михаил Кравцов. По словам Гашокова, после проверки кандидатур правоохранительными органами, прошедшие проверку участники должны будут подготовить проект по развитию города для второго этапа конкурса.

Согласно положению о проведении конкурса, мэр города назначается на должность гордумой из числа кандидатов, которые прошли конкурсный отбор. Сессия думы состоится в июне. Мэром станет кандидат, набравший большинство голосов от действующего состава городской думы. Требованиями к конкурсантам является гражданство РФ, возраст не старше 65 лет, высшее профессиональное образование и опыт работы по специальности не менее четырех лет.

С декабря 2011 года должность мэра Черкесска занимал Руслан Тамбиев, в мае текущего года он был назначен на должность первого вице-премьера республики. Исполняющим обязанности мэра Черкесска до проведения конкурса стал первый заместитель мэра Алексей Баскаев.