Путин пожелал тамбовскому губернатору Никитину удачи на выборах главы региона в сентябре

НОВО-ОГАРЕВО, 2 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что показатели, достигнутые в Тамбовской области при губернаторе Александре Никитине, позволяют главе региона претендовать на переизбрание на новый срок в сентябре.

"В соответствии с положительным тенденциями социально-экономического развития в регионе, которым вы руководите в последние годы <..>, безусловно, вы имеете полное право претендовать на переизбрание", - сказал глава государства в ходе встречи в режиме видеосвязи с губернатором Тамбовской области. Путин подчеркнул, что Никитину предстоит "доказать это людям, проживающим в Тамбовской области" и убедить их в эффективности своих шагов.

"Они, конечно, сделают свой выбор в ходе голосования в сентябре текущего года. Я желаю вам удачи", - обратился Путин к губернатору.