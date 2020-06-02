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Путин пожелал тамбовскому губернатору Никитину удачи на выборах главы региона в сентябре

Достигнутые показатели позволяют главе региона претендовать на переизбрание, отметил президент
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 2 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что показатели, достигнутые в Тамбовской области при губернаторе Александре Никитине, позволяют главе региона претендовать на переизбрание на новый срок в сентябре.

"В соответствии с положительным тенденциями социально-экономического развития в регионе, которым вы руководите в последние годы <..>, безусловно, вы имеете полное право претендовать на переизбрание", - сказал глава государства в ходе встречи в режиме видеосвязи с губернатором Тамбовской области. Путин подчеркнул, что Никитину предстоит "доказать это людям, проживающим в Тамбовской области" и убедить их в эффективности своих шагов.

"Они, конечно, сделают свой выбор в ходе голосования в сентябре текущего года. Я желаю вам удачи", - обратился Путин к губернатору.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияНикитин, Александр ВалерьевичТамбовская область
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