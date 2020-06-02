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ЦИК рекомендовал избрать Маргариту Красилевскую главой избиркома Нижегородской области

Она является замминистра внутренней региональной и муниципальной политики региона

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ на заседании во вторник рекомендовала избрать заместителя министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Маргариту Красилевскую новым председателем регионального избиркома.

"Предлагаем внести кандидатуру Красилевской Маргариты Юрьевны для избрания ее на должность председателя избирательной комиссии Нижегородской области", - сказал член ЦИК Антон Лопатин.

Ранее в ходе заседания ЦИК освободил от обязанностей члена избирательной комиссии Нижегородской области Оксану Кислицыну, которая ушла в отставку с поста главы избиркома по собственному желанию. Она возглавляла комиссию с декабря 2016 года.

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