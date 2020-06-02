Более 1,6 тыс. наблюдателей будут следить за голосованием по конституции в Калининграде

Президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны 1 июня поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Впоследствии президент подписал соответствующий указ о проведении голосования. ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты "для рассредоточения граждан во времени и минимизации их контактов".

КАЛИНИНГРАД, 2 июня. /ТАСС/. Корпус из более чем 1,6 тыс. общественных наблюдателей сформирует Общественная палата Калининградской области для наблюдения за ходом голосования по поправкам в конституцию РФ на территории региона. Об этом ТАСС сообщил во вторник и.о. председателя палаты Игорь Селиванов.

"Мы планировали привлечь к работе в качестве наблюдателей до трех тысяч наблюдателей. Но, учитывая, что из соображений безопасности мы не можем привлекать к этой работе граждан в возрасте старше 65 лет, посчитали, что для нее будет достаточно 1 640 наблюдателей", - сказал Селиванов.

Он добавил, что для голосования в области будут определены 546 стационарных и восемь временных избирательных участков. Сейчас идет отбор кандидатов в наблюдатели, с ними ведется подготовительная работа, объясняются их функции. Во время работы на участках все они будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, уточнил собеседник агентства.

Голосование по поправкам в конституцию РФ

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, устанавливает приоритет российской конституции над требованиями международного законодательства, закрепляет роль и статус Госсовета, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. По словам главы государства, необходимо было оценить, как будет развиваться ситуация, и принимать решение о новой дате голосования на основании рекомендаций специалистов. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.