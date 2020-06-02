Посольство РФ осудило применение силы против журналистов, освещающих протесты в США

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Российское посольство в США считает неприемлемым применение американскими правоохранителями специальных средств, в том числе резиновых пуль и слезоточивого газа, по отношению к журналистам, освещающим проходящие в Соединенных Штатах протесты.

"Мы считаем неприемлемым использование сотрудниками американских правоохранительных органов специальных средств - резиновых пуль, слезоточивого газа - по отношению к представителям прессы", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на странице диппредставительства в Facebook. "В Вашингтоне полиция несколько раз выстрелила в журналистку [информационного агентства] Sputnik Николь Руссел", - напомнило посольство.

Как сообщил ранее в эфире телеканала "Россия-24" главный редактор Sputnik в США Миндия Гавашели, продюсер информационного агентства Николь Руссел получила ранения, освещая массовые акции протеста перед Белым домом. По словам, Гавашели, "у нее было журналистское удостоверение, она неоднократно представлялась сотрудникам полиции". "Несмотря на то, что совершенно точно было видно, что перед ними журналист, [полицейские] принялись избивать девушку дубинками. И когда она побежала, то вслед [полицейские] принялись стрелять из каких-то нелетальных спецсредств, но от <...> [них] она получила в итоге осколочное ранение", - сказал Гавашели.

В последние несколько дней и перед Белым домом в Вашингтоне проходили акции протеста, которые сопровождались стычками с полицией. Демонстранты бросали в полицейских пластиковые бутылки, петарды.