Предложения жителей Архангельской области по объединению с НАО передадут властям к 11 июня

АРХАНГЕЛЬСК, 2 июня. /ТАСС/. Рабочая группа в Архангельской области по объединению с Ненецким автономным округом закончила сбор предложений и пожеланий, поступивших от жителей регионов. Заседание, на котором их изложат врио главы региона Александру Цыбульскому, пройдет до конца следующей недели, сообщил ТАСС во вторник руководитель рабочей группы Виталий Фортыгин.

15 мая в Архангельской области и НАО начался сбор мнений и предложений жителей по созданию нового региона на основе объединения области и округа.

"Мы будем проводить итоговое заседание в присутствии врио губернатора, а он сейчас в командировке, поэтому я думаю, что либо в конце этой недели, либо на следующей. Мы готовимся к нашей заключительной встрече в формате подготовки предложений", - сказал Фортыгин.

По его словам, на сегодняшний день рабочая группа собрала все предложения жителей региона. Рабочая группа классифицировала их на несколько направлений, например, предложения, касающиеся социальной и экономической сфер, а также пожелания научного сообщества региона. "Итоговое заседание не значит, что рабочая группа прекращает свою работу, мы продолжим работать над экономическим развитием этого макрорегиона: НАО и Архангельской области, то есть будем работать над госпрограммами развития", - отметил Фортыгин.

Как сообщил ТАСС руководитель специальной рабочей группы в НАО по объединению округа с Архангельской областью Матвей Чупров, итоговое заседание окружной рабочей группы пройдет в ближайшее время, однако пока точная дата не установлена.

Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный 13 мая подписали в Нарьян-Маре меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа". Планировалось вынести этот вопрос на референдум, но 28 мая руководители рабочих групп в Архангельской области и Ненецком автономном округе заявили, что проведение референдума в 2020 году не планируется.