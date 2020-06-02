МИД РФ потребовал от США не допускать полицейского произвола по отношению к журналистам

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. МИД РФ требует от властей США незамедлительно принять меры по недопущению полицейского произвола по отношению к журналистам. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

"Требуем от американских властей незамедлительно принять меры по недопущению того, чтобы журналисты становились объектами полицейского произвола. С тревогой констатируем, что ситуация с правами СМИ в США ухудшается с каждым днем", - отметили в дипведомстве.

Москва возмущена жестоким обращением, которому подверглась продюсер информационного агентства Sputnik Николь Руссел со стороны полицейских в Вашингтоне, и расценивает это как недружественный шаг со стороны США. На Смоленской площади сообщили, что журналистка "была обстреляна резиновыми пулями, в том числе с применением специальной осколочной гранаты для разгона демонстрантов", несмотря на то, что продемонстрировала пресс-карту и заявляла о своей принадлежности к СМИ. "Призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО отреагировать на этот инцидент", - говорится в комментарии МИД РФ.