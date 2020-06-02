{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

МИД РФ потребовал от США не допускать полицейского произвола по отношению к журналистам

Ситуация с правами СМИ в США ухудшается с каждым днем, отметили в ведомстве
Здание МИД РФ Марина Лысцева/ТАСС
Описание
Здание МИД РФ
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. МИД РФ требует от властей США незамедлительно принять меры по недопущению полицейского произвола по отношению к журналистам. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

На эту тему
"Ночь кошмара". Протестующие в Нью-Йорке игнорируют комендантский час

"Требуем от американских властей незамедлительно принять меры по недопущению того, чтобы журналисты становились объектами полицейского произвола. С тревогой констатируем, что ситуация с правами СМИ в США ухудшается с каждым днем", - отметили в дипведомстве.

Москва возмущена жестоким обращением, которому подверглась продюсер информационного агентства Sputnik Николь Руссел со стороны полицейских в Вашингтоне, и расценивает это как недружественный шаг со стороны США. На Смоленской площади сообщили, что журналистка "была обстреляна резиновыми пулями, в том числе с применением специальной осколочной гранаты для разгона демонстрантов", несмотря на то, что продемонстрировала пресс-карту и заявляла о своей принадлежности к СМИ. "Призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО отреагировать на этот инцидент", - говорится в комментарии МИД РФ.

Теги
СШАРоссияБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
Посольство РФ осудило применение силы против журналистов, освещающих протесты в США
В Вашингтоне полиция несколько раз выстрелила в журналистку информационного агентства Sputnik Николь Руссел, напомнили в дипмиссии
Читать полностью