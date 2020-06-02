Единороссы не будут участвовать в довыборах депутата Госдумы в Пензенской области

ТАСС, 2 июня. "Единая Россия" приняла решение отказаться от участия в довыборах в Госдуму по одномандатному округу в Пензенской области, которые должны пройти в единый день голосования в сентябре. Об этом сообщил ТАСС во вторник замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.

Депутатский мандат по Лермонтовскому одномандатному округу в Пензенской области стал вакантным после перехода представлявшего "Справедливую Россию" депутата Леонида Левина на работу в аппарат правительства РФ. Ранее руководство единороссов заявляло, что партия будет участвовать во всех выборах. Однако кандидаты на них отбираются партией по результатам предварительного голосования (так называемых праймериз), итоги которых подводились во вторник.

Как пояснил Перминов, два кандидата, выдвигавшиеся на праймериз "Единой России" для дальнейшего участия в выборах по данному округу, отказались от предварительного голосования "по семейным обстоятельствам". "У нас два кандидата было для участия в предварительном голосовании (по данному округу), но по семейным обстоятельствам они отозвали заявления от участия", - сообщил он.

При этом, по словам замсекретаря генсовета, оба сделали это уже после истечения срока выдвижения на праймериз. "Мы уже не могли принимать заявления от новых участников", - уточнил Перминов.

Таким образом, констатировал он, чтобы не нарушать установленные правила проведения предварительного голосования, единороссы приняли решение не участвовать в довыборах по этому одномандатному округу.

Единый день голосования и праймериз единороссов

"Единая Россия" проводит предварительное голосование на протяжении последних лет, успешное участие в нем является обязательным условием для выдвижения кандидатом от партии на выборах всех уровней. В этом году оно полностью проходило в онлайн-режиме.

В 2020 году единый день голосования должен состояться 13 сентября. По предварительным данным, в этот день пройдут выборы в 53 субъектах РФ, в том числе в четырех регионах состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 17 субъектах изберут глав, в 11 - новые составы законодательных органов, в 22 административных центрах субъектов РФ состоятся выборы советов депутатов, а в 26 - массовые выборы в органы местного самоуправления. Всего будет замещено около 69 тыс. мандатов.