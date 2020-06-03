Эксперты: основы политики ядерного сдерживания призваны разоблачить фейки о планах России

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Указ президента России Владимира Путина об основах политики ядерного сдерживания даст зарубежным аналитикам ясное представление о российских намерениях в области применения ядерного оружия в условиях краха системы международных договоров по стратегической стабильности. Это позволит уменьшить количество фейков о военных планах РФ, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Во вторник президент РФ Владимир Путин утвердил Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Подписанный во вторник документ заменяет аналогичный, принятый 10 лет назад и действовавший до 2020 года. Новый нормативный акт в отличии от предыдущего был опубликован, во вторник он размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Новые основы подтверждают, что государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер.

Бывший начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Виктор Есин пояснил ТАСС, что в России такой документ издавался приложением к военной доктрине, он не был секретным, но не публиковался. Аналогичный публичный документ под названием "Обзор ядерной политики" регулярно публикуется в США.

"Экспертное сообщество давно настаивало на том, чтобы тоже публиковать, чтобы нас не обвиняли в выдуманных американцами доктринах, как например "эскалация ради деэскалации", то есть применение ядерного оружия для достижения победы в военном конфликте с обычным оружием. Чтобы не делали из наших реалий фейки, должно быть открытое забрало", - подчеркнул Есин.

Как добавляет главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, в новом документе сконцентрировано то, что раньше было разрознено отражено в стратегии национальной безопасности, военной доктрине и в выступлениях президента.

"Зарубежные эксперты писали статьи в основном на своих измышлениях и предположениях, а теперь им есть над чем подумать. Мы демонстрируем политику открытости для исключения неправильных толкований наших намерений. Потому что все теории, которые строят на Западе на этот счет, - всевозможные "эскалации ради деэскалации" и прочее. Это все игра ума от того, что мы ранее такого рода документа не публиковали", - поясняет Мураховский.

Политика сдерживания и СНВ-3

По словам Мураховского, документ является также сигналом для партнеров России по Договору СНВ-3 и других держав, входящих в Совет Безопасности ООН. По его мнению, документ фактически адресован США и их союзникам, на территории которых размещены силы и средства, которые считаются Россией угрозой.

"Там детально расписаны условия применения ядерного оружия. Это будет ответно-встречный удар - в ответ на применение ядерного оружия или в ответ на применения противником обезглавливающего удара, то есть по центрам военного и государственного управления. При этом о масштабах ничего не сказано. Это ответ на американские доктрину ограниченного ядерного удара, применение боеголовок сверхмалой мощности, точечных ударов и прочее", - поясняет эксперт.

"Это пример транспарентности и сигнал того, что если СНВ-3 не будет продлен, мы собираемся проводить свою политику на основе этого документа", - добавляет Мураховский.

Есин поясняет, что публикация документа не решит проблемы продления СНВ-3, так как главным условием США для продления является присоединение к договору Китая.

Вашингтон и Москва имеют точное представление о ядерном потенциале друг друга, в то время как оценки экспертов о том, что Китай обладает арсеналом порядка 300 ядерных зарядов, не выдерживают критики. "За 10 лет 300 зарядов означают, что в Китае атомная промышленность не работает, а это не соответствует действительности", - отмечает Есин.

Он подчеркнул, что Китай за последние годы по количеству и качеству ряда потенциальных носителей ядерного оружия сравнялся с Россией и США. "Например, последние их системы DF-41, DF-17. DF-17, вообще в мире такой ни у кого нет. И говорить, что это все растет, а ядерные заряды не наращиваются, это все за разумным пониманием военной политики", - сказал генерал.