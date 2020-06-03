Наблюдатели на голосовании по конституции смогут пройти тест на коронавирус

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Наблюдатели, которые будут присутствовать на общероссийском голосовании по закону о поправке к конституции, получат возможность пройти тест на коронавирусную инфекцию. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал руководитель рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

"Наблюдатели получат возможность пройти этот тест [на коронавирус], так же как и члены избирательных комиссий", - сказал Григорьев.

Он отметил, что процесс подготовки наблюдателей замедлился из-за пандемии, но семинары и другие обучающие мероприятия проводились в дистанционной форме. Эту работу осуществляли и региональные общественные палаты, и организации, с которыми сотрудничает ОП РФ.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправки к основному закону страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Позже глава государства подписал соответствующий указ. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России на заседании во вторник утвердила новый порядок голосования по закону о поправке к конституции. В документе, в частности, говорится, что наблюдатели будут присутствовать при проведении голосования во всех формах.

Согласно закону, общественное наблюдение будет осуществляться через систему общественных палат. Памфилова заверила, что все наблюдатели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. 1 июня секретарь ОП РФ Лидия Михеева сообщила, что от общественных организаций, политических партий и граждан поступило 128 тыс. заявок о желании стать наблюдателем на голосовании по поправке к конституции.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд изменений, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту. Изначально голосование было назначено указом президента на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса Путин в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.