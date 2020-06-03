В Якутии к жителям дальних сел для голосования по конституции будут добираться вертолетом

ЯКУТСК, 3 июня. /ТАСС/. Около 8 тыс. избирателей в отдаленных поселениях Якутии смогут досрочно проголосовать по поправкам в конституцию. Сотрудники избирательных комиссий будут добираться к ним на вертолетах, вездеходах и лодках, сообщила в среду ТАСС секретарь центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) Эльвира Мярикянова.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Глава государства подписал соответствующий указ. ЦИК РФ предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты "для рассредоточения граждан во времени и минимизации их контактов".

"Традиционно будет проводиться досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях с использованием наземного, водного и авиационного видов транспорта. Досрочное голосование проводится не ранее, чем за 20 дней до дня голосования", - сказала Мярикянова.

Сотрудники избиркомов будут добираться до избирателей на вертолетах, вездеходах и лодках. "Планируется охватить порядка 500 труднодоступных и отдаленных местностей, где находятся более 8 тыс. избирателей - оленеводов, табунщиков, рыбаков, метеорологов, работников добывающих предприятий", - отметила собеседница агентства.

В условиях пандемии

Все участники голосования и члены избирательных комиссий, находящиеся на участках для голосования, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты - масками, перчатками, санитайзерами. "Будет проводиться регулярная санитарная обработка помещений для голосования, расписание будет на каждом участке. При входе на участки будет организован температурный контроль. На участках будут разведены потоки голосующих так, чтобы они не пересекались", - пояснила секретарь центризбиркома республики.

Учитывая специфику эпидемиологической обстановки, ЦИК России расширил и разнообразил алгоритмы общероссийского голосования. "Участники голосования в течение шести дней до даты голосования, то есть с 25 июня до 30 июня, могут прийти на участок и отдать свой голос. Эта мера предпринята, чтобы избежать большого скопления людей в день голосования 1 июля", - подчеркнула Мярикянова.

По ее словам, с 25 до 30 июня будет реализован и алгоритм проведения голосования вне помещения для него. "Оно будет проходить в том числе на придомовых территориях, а также в населенных пунктах, где отсутствуют участки для голосования. Будут доступны бесконтактное голосование на дому, голосование граждан, которые не могут выйти из дома", - рассказала Мярикянова.