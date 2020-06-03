Мишустин поручил изучить практику применения ограничений, введенных из-за коронавируса

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проанализировать практику применения нормативных правовых актов в сфере борьбы с распространением коронавируса, в том числе указов мэра Москвы. Как сообщил во вторник официальный сайт кабмина, такое поручение было дано Минюсту России, Минздраву России, Роспотребнадзору, которые должны провести такую работу совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом.

По итогам заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавируса премьер указал обратить особое внимание при анализе правоприменительной практики "на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан". Доклад о сделанных выводах необходимо будет представить в кабмин до 8 июня.

Минздраву России также поручено до 4 июня внести проект постановления правительства РФ, предусматривающий изменение особенностей реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, для возобновления плановой работы медицинских организаций.

Совместно с главами регионов министерство должно будет обеспечить сохранение резерва специализированного коечного фонда, созданного для лечения больных новой коронавирусной инфекцией в федеральных и региональных медицинских организациях, на случай возобновления роста числа заражений этой инфекцией и проработать вопрос о необходимости формирования дополнительного коечного фонда на случай второй волны распространения инфекции.

Губернаторам поручено также дополнительно оценить потребность в необходимых для медиков средствах индивидуальной защиты, имеющихся запасах и при необходимости их пополнения направить соответствующие заявки в Минпромторг России. Минпромторгу России и Минздраву России предстоит проанализировать эти заявки и обеспечить своевременные поставки средств индивидуальной защиты в медицинские организации.

Кроме того, премьер поручил Минпромторгу России, Минздраву России, Роспотребнадзору, Росрезерву, ФСИН России проработать вопрос о распоряжении средствами индивидуальной защиты, приобретенными или произведенными за счет средств, выделенных из резервного фонда правительства РФ, или за счет привлеченных кредитов. В частности, ведомствам нужно будет рассмотреть возможность приобретения таких средств индивидуальной защиты федеральными органами исполнительной власти и властями регионов, а также безвозмездной передачи или передачи на хранение в Росрезерв.