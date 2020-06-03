Бывшего зампреда правительства Саратовской области назначили главой Энгельсского района

САРАТОВ, 3 июня. /ТАСС/. Бывший заместитель председателя правительства Саратовской области Алексей Стрельников вступил в должность главы Энгельсского района, его кандидатуру единогласно поддержали депутаты собрания депутатов района, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

В мае Стрельников покинул пост заместителя председателя регионального правительства и был назначен временно исполняющим обязанности главы Энгельсского района после того, как его предшественник Дмитрий Тепин, возглавлявший район чуть менее года, подал заявление об отставке по собственному желанию.

"Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Алексея Стрельникова, который с сегодняшнего дня, приняв присягу, вступил в должность", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства региона.

Уточняется, что на заседании, помимо Стрельникова, была рассмотрена еще одна кандидатура на должность главы района - депутата совета Новопушкинского муниципального образования Андрея Чудинова.

Стрельников Алексей Владимирович родился в 1967 году в селе Липовка Энгельсского района Саратовской области. С 2004 по 2006 год работал в управлении сельского хозяйства администрации Энгельсского муниципального образования Саратовской области. С октября 2017 по май 2020 года занимал должность заместителя председателя правительства области.