На голосовании по поправкам к конституции будет более 500 тыс. наблюдателей

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Более 500 тыс. человек будут наблюдать за общероссийским голосованием по закону о поправке к конституции. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщил руководитель рабочей группы Общественной палаты (ОП) по общественному наблюдению за голосованием Максим Григорьев.

"Мы продолжаем прием и будем практически до конца, до дня начала голосования вести прием желающих [стать наблюдателями]. Сейчас у нас количество наблюдателей уже больше 160 тыс. Мы еще ждем наблюдателей от партий. Наблюдателей будет более полумиллиона", - сказал Григорьев.

Он отметил, что наблюдение за ходом голосования начнется с 25 июня, все меры по обеспечению безопасности процесса будут строго выполняться. "Во-первых, для всех наблюдателей, членов комиссии будет проведено тестирование на коронавирус. Всем, как и голосующим, будут выданы маски, перчатки, будет сандистанция - два метра между голосующими. Будет отдельно разводиться поток тех, кто заходит, и тех, кто выходит, будет бесконтактное голосование", - отметил Григорьев.

"Это максимально возможное, что можно сделать в данном случае. И явно больше, чем применяли 11 стран, которые уже проводили в этих условиях голосование", - добавил он. По словам Григорьева, ситуация с эпидемиологической обстановкой "уже стабилизировалась". "У нас нет участков с повышенным уровнем [заболевших], у нас есть регионы, которые в зависимости от ситуации принимают соответствующие меры по самоизоляции", - отметил член ОП РФ.

1 июня президент Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту. Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.