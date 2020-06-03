В Кремле заявили, что Россия никогда не будет инициатором использования ядерного оружия

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, утвержденные во вторник президентом Владимиром Путиным, четко прописывают, что Россия не может быть инициатором использования ядерного оружия. Это подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что элементы этой стратегии неоднократно публиковались и ранее, по данному вопросу делались также заявления на самых различных уровнях - и на экспертном, и на высшем.

"В настоящий момент просто целостный документ опубликован, где совершенно четко указывается, что может вынудить РФ использовать ядерное оружие. При этом подчеркивается, что Россия никогда не может быть и не будет инициатором [использования ядерного оружия]", - сказал Песков.

Подписанный во вторник главой государства документ заменяет аналогичный, принятый 10 лет назад и действовавший до 2020 года. Новый нормативный акт в отличии от предыдущего был опубликован (он размещен на официальном интернет-портале правовой информации). Новые основы подтверждают, что государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер.