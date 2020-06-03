ЦИК начал прием документов от кандидатов в избирком онлайн-голосования по конституции

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Центризбирком начал прием предложений по кандидатурам в состав территориальной избирательной комиссии (ТИК) дистанционного электронного голосования по закону о поправке к конституции. Об этом сообщила пресс-служба комиссии в среду.

Согласно порядку общероссийского голосования, утвержденному в окончательной редакции постановлением ЦИК во вторник, для подготовки и проведения дистанционного электронного голосования может быть сформирована специальная территориальная избирательная комиссия.

"В целях подготовки к формированию ТИК дистанционного электронного голосования ЦИК России принимает предложения по кандидатурам для назначения членами указанной комиссии от политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению мандатов в Госдуме седьмого созыва, других политических партий, а также избирательных комиссий субъектов РФ, в которых проводится дистанционное электронное голосование", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что прием документов от кандидатов будет проходить с 3 по 9 июня по адресу главного здания ЦИК, а также посредством электронной формы обращений, размещенной на сайте комиссии.

ЦИК во вторник принял за основу порядок дистанционного электронного голосования по поправкам к конституции, которое может использоваться в нескольких регионах. Ранее о желании использовать такую технологию заявили только власти Москвы. Проголосовать в электронном формате смогут граждане, имеющие подтвержденную запись на портале госуслуг или на официальном сайте мэра и правительства столицы. Заявления для участия в дистанционном голосовании можно подать в рамках механизма "Мобильный избиратель" с 5 до 21 июня.

О поправках к конституции

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ.

По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту. Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.