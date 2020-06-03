Захарова: встреча "ближневосточного квартета" на уровне спецпредставителей пройдет 4 июня

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин примет участие во встрече "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС, ООН), которая состоится в четверг в формате видеоконференции. Об этом сообщила в среду ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Завтра состоится встреча "ближневосточного квартета" с участием заместителя министра иностранных дел С. В. Вершинина в формате видеоконференции", - сказала она.

Видеоконференция пройдет на фоне обострения ситуации в палестино-израильском урегулировании. 17 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пришло время аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан. В ответ президент Палестины Махмуд Аббас 19 мая объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США. Он добавил, что Израиль должен понести ответственность за попытки аннексировать оккупированные палестинские территории. 22 мая состоялась предыдущая встреча "квартета".

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