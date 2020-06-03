Путин считает, что у Комаровой есть основания претендовать на избрание губернатором ХМАО

НОВО-ОГАРЕВО, 3 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Натальи Комаровой на новый срок полномочий главы региона.

В ходе встречи в режиме видеосвязи в среду глава государства отметил, что в целом регион под руководством Комаровой развивается очень успешно, "показатели впечатляют". "Все это в целом дает вам основания претендовать на избрание в следующий раз, на предстоящих выборах в сентябре этого года. Могу пожелать вам успехов", - сказал Путин, отвечая на просьбу Комаровой поддержать ее кандидатуру на новый срок полномочий.

Губернатор ХМАО избирается депутатами Думы автономного округа сроком на пять лет.

Приглашение посетить регион

Президент также пообещал воспользоваться приглашением вновь посетить регион. Комарова напомнила, что ранее посетить ХМАО Путина приглашали "югорчане, правительство автономного округа, руководители крупнейших нефтегазовых компаний России". "Ждем вас, мы уже повестку сформировали на этот случай: предлагаем рассмотреть вопросы формирования комфортной городской среды в малых городах России, тему обеспечения экологической безопасности компаниями-недропользователями, в том числе в интересах коренных народов Севера".

Путин поблагодарил за приглашение. "Обязательно им воспользуюсь, конечно, приеду", - сказал президент.

В предыдущий раз глава государства посещал Ханты-Мансийск в октябре 2018 года, тогда он провел там заседание совета по межнациональным отношениям.

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