Лавров обсудил с вице-премьером ПНС Ливии международную поддержку урегулированию

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Консолидация международных усилий в поддержку ливийского урегулирования стала одной из тем переговоров в Москве министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и заместителя главы президентского совета, вице-премьера Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмеда Майтига. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"Были обсуждены задачи консолидации международных усилий в поддержку ливийского урегулирования под эгидой ООН при опоре на решения международной конференции по Ливии, состоявшейся в Берлине 19 января, и резолюцию 2510 СБ ООН, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - В этом контексте отмечалась особая актуальность назначения нового спецпредставителя генсекретаря ООН по Ливии вместо ушедшего в отставку 1 марта Гасана Саламе".

Глава МИД РФ подчеркнул важность прекращения боевых действий. "В ходе обстоятельной беседы состоялся обмен мнениями относительно развития ситуации в Ливии и вокруг нее. При этом с российской стороны акцентирована важность скорейшего прекращения боевых действий и организации инклюзивного диалога с участием всех ведущих ливийских политсил и общественных движений", - проинформировали в дипведомстве.

При рассмотрении проблематики российско-ливийских отношений Лавров подтвердил готовность российских экономоператоров возобновить свою деятельность в Ливии после нормализации там военно-политической обстановки, отметили в МИД РФ.

Пребывание в тюрьме Триполи российских граждан остается главным препятствием для налаживания сотрудничества между Россией и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, добавил Лавров.

"Перед ливийской стороной был в очередной раз поставлен вопрос о необходимости скорейшего и безусловного освобождения российских граждан Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана, арестованных в Триполи в мае 2019 году, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Акцентировалось, что пребывание российских граждан в тюрьме в Триполи является сейчас главным препятствием для поступательного развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества".