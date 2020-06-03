Посол в США: РФ согласна со словами Трампа, что G7 представляет собой устаревший формат

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Россия согласна со словами президента США Дональда Трампа, что формат G7 устарел и не подходит для решения мировых проблем. Об этом в среду в эфире телеканала "Россия-1" заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Мы, естественно, очень внимательно смотрим за всеми высказываниями американского президента. Мы отфиксировали его заявления о том, что формат "семерки" выглядит как устаревшая группа стран, которая уже не отражает должным образом происходящее в мире, - сказал посол. - С таким подходом мы, разумеется, согласны. Исходим из того, что решать вопросы мировой политики надо, конечно, не в элитарных каких-то клубах, а в [форматах] с более широкой представленностью [государств]".

Дипломат указал на то, что на сегодняшний день трудно представить решение глобальных проблем без участия Китая. Кроме того, обратил внимание он, существуют более универсальные форматы, в частности Группа двадцати, которые лучше подходят для решения вопросов глобальной безопасности и стратегической стабильности.

30 мая пресс-пул Белого дома сообщил, что Трамп переносит саммит G7 с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. При этом американский лидер заявил, что формат "семерки" устарел и не отражает ситуацию в мире.