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Голосование по поправкам в конституцию
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ЦИК может 4 июня утвердить порядок электронного голосования по конституции

В качестве докладчиков на заседании, в частности, выступят зампредседателя ЦИК Николай Булаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, президент Ростелекома Михаил Осеевский
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в четверг может утвердить порядок дистанционного электронного голосования при проведении общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. 

Согласно проекту повестки заседания, опубликованному на сайте комиссии, первым пунктом стоит вопрос "о порядке дистанционного электронного голосования при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ". В качестве докладчиков к нему в том числе указаны зампредседателя ЦИК Николай Булаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, президент Ростелекома Михаил Осеевский и начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. 

Вторым пунктом повестки стоит вопрос "о перечне субъектов РФ, в которых на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ проводится дистанционное электронное голосование". В качестве докладчиков заявлены Булаев и представители пяти регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Красноярского края и Республики Карелия.

Теги
РоссияГолосование по поправкам в конституцию
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