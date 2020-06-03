ЦИК может 4 июня утвердить порядок электронного голосования по конституции

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в четверг может утвердить порядок дистанционного электронного голосования при проведении общероссийского голосования по закону о поправке к конституции.

Согласно проекту повестки заседания, опубликованному на сайте комиссии, первым пунктом стоит вопрос "о порядке дистанционного электронного голосования при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ". В качестве докладчиков к нему в том числе указаны зампредседателя ЦИК Николай Булаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, президент Ростелекома Михаил Осеевский и начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Вторым пунктом повестки стоит вопрос "о перечне субъектов РФ, в которых на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ проводится дистанционное электронное голосование". В качестве докладчиков заявлены Булаев и представители пяти регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Красноярского края и Республики Карелия.