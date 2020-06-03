Посол в Вашингтоне заявил, что Москва отвергает обвинения в причастности к протестам в США

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Москва отвергает обвинения во вмешательстве во внутренние дела США и причастности к массовым протестам в стране. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире программы " 60 минут " на телеканале "Россия-1".

"Даже в этой ситуации, когда страна столкнулась со столь серьезными проблемами, пытаются найти российский след, пытаются обвинить Россию в том, что мы вмешиваемся во внутренние дела США. Подстегиваем якобы то, что здесь происходит", - сказал он.

Антонов подчеркнул, что в американских газетах публикуются сообщения о том, что Россия якобы "стоит за сценой и контролирует ситуацию". "Это все неправда. Все, что происходит сейчас в США, - это результат той политики, которая проводилась в США в области взаимоотношений между нациями, расами. Мы видим, что то, что сегодня происходит в США, - это всплеск, это взрыв тех противоречий, которые копились долгое время", - отметил он.

Посол добавил, что на всю эту ситуацию еще наложилась ситуация с пандемией коронавируса и экономические проблемы. "В стране 40 млн безработных людей, которые устали от карантина, изоляции. Весь негатив сегодня выплеснулся на американские улицы", - сказал он.

"Однозначно скажу, что никто здесь не злорадствует. Все очень с большой горечью смотрят за тем, что происходит в США, - указал он. - Погибают люди. Мы видим, какие демонстрации, какие акты предпринимаются со стороны мародеров, провокаторов, которые как всегда присоединяются к мирным демонстрациям".

"Разумеется, то, что происходит сегодня в США, - это еще одно свидетельство и нарушения прав человека, и двойных стандартов. Но мне не хотелось бы делать акцент именно на этом в стране, где мы работаем, где наши дипломаты работают. Мы очень беспокоимся о ситуации в этом государстве. Мы хотим, чтобы оно вылечилось. Мы хотим, чтобы как можно быстрее были бы восстановлены порядок, конституционные права людей. И чтобы мы могли нормально сотрудничать", - подчеркнул глава диппредставительства.

Пока прогресса нет

"У меня такое ощущение, что позитивные, конструктивные тезисы или сигналы от Дональда Трампа, который говорит о необходимости улучшить российско-американские отношения, не доходят до среднего уровня, до непосредственных исполнителей", - отметил Антонов.

Он напомнил о том, что несколько дней назад состоялся разговор президентов РФ и США, в ходе которого были определены задачи и конкретные цели двустороннего взаимодействия. "Однако это пока не реализуется в конкретные проекты так, как нам бы хотелось", - указал посол.