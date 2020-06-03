Губернатор Оренбургской области отправил в отставку главу района, где у семьи изъяли детей

ТАСС, 3 июня. Глава Домбаровского района Оренбургской области Валерий Швиндт отправлен в отставку после инцидента с изъятием детей из семьи. Об этом в среду на своей странице в Instagram сообщил глава региона Денис Паслер.
"Проблема вылилась далеко за пределы конкретной многодетной семьи и конкретной территории. Сейчас регион исправляет ошибки районных чиновников. Сегодня на областной комиссии по делам несовершеннолетних стало окончательно понятно - район не смог предотвратить, предупредить ситуацию. Сегодня я принял решение об отставке главы Домбаровского района", - написал он.
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В последние несколько дней разбираемся с ситуацией в Домбаровском районе. Проблема вылилась далеко за пределы конкретной многодетной семьи и конкретной территории. Сейчас регион исправляет ошибки районных чиновников. Сегодня на областной комиссии по делам несовершеннолетних стало окончательно понятно - район не смог предотвратить, предупредить ситуацию. Сегодня я принял решение об отставке главы Домбаровского района. #паслер
Валерий Швиндт занимал должность главы Домбаровского муниципального района с 1998 года.
25 мая 2020 года на основании постановления главы Домбаровского района из семьи в поселке Тюльпанный, где воспитываются пятеро детей, изъяли четверых. В местных СМИ появилось видео, на котором снят момент изъятия детей. У женщины силой отнимают плачущих малышей, надевают наручники матери, которая отказалась отдавать детей пришедшим в дом полицейским и представителям органов опеки. Позже суд оштрафовал ее за неподчинение требованиям полиции. Прокуратура и СК начали проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ по факту халатности со стороны должностных лиц органов системы профилактики.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил разобраться в ситуации, оказать помощь с обустройством жилья и трудоустройством отца. Сейчас дети находятся в удовлетворительном состоянии под надзором медиков. По данным УМВД, женщина ранее три раза привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а дом, в котором она проживает с детьми, непригоден для жилья. Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области намерена оказать семье необходимую психологическую и юридическую помощь.