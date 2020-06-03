Губернатор Оренбургской области отправил в отставку главу района, где у семьи изъяли детей

ТАСС, 3 июня. Глава Домбаровского района Оренбургской области Валерий Швиндт отправлен в отставку после инцидента с изъятием детей из семьи. Об этом в среду на своей странице в Instagram сообщил глава региона Денис Паслер.

"Проблема вылилась далеко за пределы конкретной многодетной семьи и конкретной территории. Сейчас регион исправляет ошибки районных чиновников. Сегодня на областной комиссии по делам несовершеннолетних стало окончательно понятно - район не смог предотвратить, предупредить ситуацию. Сегодня я принял решение об отставке главы Домбаровского района", - написал он.