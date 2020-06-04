Посол России в Сербии потребовал от газеты "Блиц" извинений за статью о Россотрудничестве

БЕЛГРАД, 4 июня. /ТАСС/. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко потребовал в среду от сербской газеты "Блиц" извинений за статью с обвинениями в адрес Россотрудничества.

"Был очень неприятно удивлен статьей, опубликованной в "Блице" 3 июня под заголовком "Путин назначает Примакова, чтобы разделить Сербию и ЕС", - говорится в открытом письме дипломата, опубликованном пресс-службой посольства. - Вынужден констатировать, что уровень обоснования ряда утверждений в этом тексте вообще не соответствует принципам честной журналистики. Никакой связи с действительностью не имеют клеветнические утверждения, относящиеся к политике Росси в отношении Сербии".

Российский посол напомнил главному редактору газеты о словах президента России Владимира Путина об уважении курса на вступление в ЕС, который избрало сербское руководство, и указал, что во время недавнего телефонного разговора 14 мая президенты России и Сербии заявили о дальнейшем развитии стратегического партнерства между странами.

"Очевидна и необоснованность обвинений, что агентство Россотрудничество якобы "использует деньги для финансирования демонстраций в странах по всеми миру, где российские интересы находятся под угрозой". Не существует ни одного доказательства, которое бы подтвердило этот вымысел. Исчерпывающие данные о деятельности Россотрудничества, включая финансовую деятельность, находятся в распоряжении всех заинтересованных лиц на официальном сайте агентства. Учитывая то, что ложная информация, опубликованная "Блицем", бросает тень на отношения между нашими странами и народами, ожидаю от вас официального опровержения с соответствующим извинением", - написал Боцан-Харченко. Он также предложил изданию полностью опубликовать его письмо "в соответствии с международно признанными началами журналистской этики".

Ранее руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова сообщила, что с 11 июня переходит на работу в МИД РФ в качестве посла по особым поручениям. В беседе с ТАСС Митрофанова отметила, что на пост руководителя агентства с большой долей вероятности будет назначен депутат Государственной думы Евгений Примаков.

В Сербии продолжительное время работает НКО "Русская гуманитарная миссия", генеральным директором которой является Евгений Примаков. Эта некоммерческая организация создана для осуществления гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности и на протяжении последних лет привозит российских врачей в горные села Сербии для оказания медпомощи местным жителям, строит дороги в небольших деревнях, дарит сельским больницам реанимобили и т.д.