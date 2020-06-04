Маршрут совместного патрулирования России и Турции по трассе М4 впервые составил 30 км

САРАКИБ /Сирия/, 4 июня. /ТАСС/. Военные России и Турции провели 15-е совместное патрулирование по трассе М4 в провинции Идлиб, впервые увеличив протяженность маршрута до города Басанкуль. Об этом сообщили в четверг в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Впервые совместный российско-турецкий патруль прошел до населенного пункта Басанкуль провинции Идлиб и составил около 30 км", - сказали в Центре.

К совместному патрулированию от российской стороны привлекались два БТР-82А и бронеавтомобиль "Тигр". Движение колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России.

Организация взаимодействия между сторонами осуществлялась через Совместный координационный центр.