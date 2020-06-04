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Песков: проблем с проведением голосования в регионах из-за COVID-19 не ожидается

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что "сейчас в целом ситуация находится на том самом плато и даже демонстрирует признаки к сокращению темпов инфицирования"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Ситуация с эпидемией коронавируса в России улучшается, поэтому власти не предвидят проблем с организацией голосования по поправкам к конституции в том или ином регионе страны. Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он отметил, что до голосования пройдет "еще два инкубационных периода <…>, это значительный срок, с учетом того, что сейчас в целом ситуация находится на том самом плато и даже демонстрирует признаки к сокращению темпов инфицирования".

"Поэтому сейчас мы не предвидим каких-либо проблем в этом плане", - подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос, есть ли риски того, что в каких-либо регионах РФ не сумеют провести голосование из-за эпидемиологических ограничений.

Песков отметил, что ситуация мониторится с повышенным вниманием во всех субъектах Федерации. Он напомнил также о словах президента РФ Владимира Путина о том, что наивысшим приоритетом остается безопасность и здоровье людей. "Очевидно, что наш ЦИК находится в постоянном контакте с нашими эпидемиологами <…>, поэтому эти вопросы все находятся в поле внимания, все прорабатываются", - ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос, есть ли план "Б" на случай, если не все регионы выйдут к 1 июля из эпидемиологических ограничений.

Общероссийское голосование

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

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В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. 

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типаГолосование по поправкам в конституцию
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