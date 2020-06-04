Постпред РФ указал комиссару ОБСЕ на дискриминацию русскоязычного населения в Прибалтике

ВЕНА, 4 июня. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич обратил внимание верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера на дискриминацию в разных вопросах русскоязычного населения в Латвии, Эстонии и Литве. Об этом он заявил в четверг, выступая с ответом на отчет Заньера на онлайн-заседании постоянного совета ОБСЕ.

Как отметил российский дипломат, "власти Латвии, вопреки своим международным обязательствам и несмотря на обращения представителей гражданского общества, не приняли никаких мер по обеспечению домашнего обучения на русском языке". Так, за время пандемии детям в этой стране пришлось столкнуться с двойной адаптацией: к дистанционной форме обучения и к тому, что большая часть знаний распространяется на государственном языке. Все это может оказать негативное влияние на качество образования, считает постпред РФ.

"Кроме того, проводимая Ригой дискриминационная политика в отношении русского языка затронула и дошкольные образовательные учреждения", - сообщил Лукашевич. Он также указал, что в Латвии были приняты поправки к закону об образовании, согласно которым все русскоязычные детские сады должны по требованию открывать группы с обучением на латышском языке.

"Реализация этих нововведений явно ускорит вытеснение русского языка из системы дошкольного образования, а также негативно скажется на дальнейшем учебном процессе. В перспективе это приведет к неравенству на рынке труда и снижению уровня жизни меньшинств, а значит и к неполноценному пользованию правами человека. Это не решение проблемы, а ее осложнение, причем на долгие годы вперед", - заявил постпред РФ.

Ситуация в Эстонии и Литве

Лукашевич также особо указал, что "в Эстонии, наряду с Латвией, продолжает существовать позорный феномен массового безгражданства при явном попустительстве со стороны профильных правозащитных институтов Евросоюза". Постпред выразил удивление, что в докладе Заньера отсутствует ссылка на эту массовую проблему.

"Удивлены вашей оценкой происходящего в Литве. По данным "Ассоциации учителей русских школ Литвы", число русскоязычных учебных заведений в стране за 29 лет сократилось с 85 до 30, а количество учащихся - с 76 тыс. до 13,5 тыс. Более того, правозащитники, занимающиеся вопросами дискриминации национальных меньшинств, подвергаются преследованиям со стороны литовских властей. Не говоря уже о продолжающейся героизации бывших нацистских приспешников во всех этих трех государствах Прибалтики, что также серьезно сказывается на ситуации с меньшинствами", - подчеркнул Лукашевич.

В связи с этим российский дипломат высказал рекомендацию, что эти "прибалтийские вопросы" могли бы стать основой для общения верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств с Европейской комиссией и Агентством по основным правам человека ЕС.