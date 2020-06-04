ЦИК утвердил порядок дистанционного электронного голосования по конституции

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в четверг утвердил порядок дистанционного электронного голосования при проведении общероссийского голосования по закону о поправке к конституции, проект которого был принят за основу на заседании 2 июня.

Согласно документу, проголосовать в электронном формате смогут граждане, имеющие подтвержденную запись на портале госуслуг или на официальном сайте мэра и правительства столицы. Заявления для участия в дистанционном голосовании можно подать в рамках механизма "Мобильный избиратель" с 5 до 21 июня.

Дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня. Если участник не смог проголосовать дистанционно в эти дни, он сможет проголосовать в день голосования 1 июля на своем участке по месту жительства с помощью бумажного бюллетеня, но только после проверки комиссией факта, что он не голосовал дистанционно.

Председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания добавила, что для проведения дистанционного электронного голосования "будет использован единый портал 2020og.ru, а также создана специальная территориальная комиссия". По ее словам, во время голосования и при определении результатов голосования могут присутствовать наблюдатели и представители СМИ.

ЦИК России на заседании 2 июня утвердил порядок общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. В частности, Центризбирком предусмотрел возможность участия в голосовании до основного его дня (с 25 по 30 июня), голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Голосование по почте использоваться не будет.