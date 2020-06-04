Захарова заявила, что Россия разочарована продлением санкций ЕС против Сирии

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Россия разочарована тем, что Евросоюз, так же как и США, продлил ограничительные меры в отношении Сирии. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вызывает разочарование, что в конце мая вслед за США Евросоюз принял решение о продлении односторонних санкций против Сирии. Не раз указывали, что подобные рестрикции не только калечат сирийскую экономику, но и препятствуют закупке жизненно важных лекарств, медицинского оборудования, гуманитарных товаров", - сказала Захарова.

Совет ЕС 25 мая продлил до 1 июня 2021 года санкции в отношении Дамаска, введенные в 2011 году. Они включают в себя запрет на импорт нефти из Сирии и на поставки в эту страну готового топлива и нефтепродуктов, ограничения на инвестиции, заморозку в ЕС активов сирийского центрального банка, эмбарго на торговлю технологиями двойного назначения. На данный момент в санкционный список внесены 273 человека и 70 организаций.