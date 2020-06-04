Захарова: число россиян, желающих вернуться на родину, будет еще увеличиваться

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Количество граждан РФ, которые хотят вернуться на родину в условиях пандемии, будет расти, например в связи с окончанием учебного года в зарубежных образовательных учреждениях. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Совершенно очевидно, что число людей, которым нужна помощь по обращению [о вывозе] увеличится, например после того, как завершится учебный год. То есть те, кто оставался за рубежом, получал образование даже на удаленке, находясь за границей, наверняка захотят вернуться на родину. По крайней мере такую тенденцию мы отслеживаем", - сказала она.

Захарова отметила, что с момента запуска действующего алгоритма вывоза граждан в Россию авиарейсами отечественных перевозчиков вернулись уже более 26 тысяч человек. "Кроме того, по последним данным, которые мы только сегодня уточнили, иностранные авиакомпании в сумме перевезли три с половиной тысячи соотечественников. Соответственно, получается, что мы приблизились к той самой цифре 30 тысяч человек", - пояснила официальный представитель МИД.

Она добавила, что на конец мая в российские загранучреждения с просьбой о вывозе обратились около 25 тысяч россиян. По словам Захаровой, длительность процесса их возвращения на родину зависит от параметров приема прилетающих граждан регионами РФ. "Мы со своей стороны продолжаем расширять как географию вывоза, так и адаптировать алгоритм к актуальным условиям", - заключила она.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.